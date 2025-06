Rapinò minori con due complici 21enne finisce in carcere

Un episodio di cronaca che scuote la comunità: un giovane ucraino di 21 anni, coinvolto in una rapina ai danni di due minorenni ad Aversa, finisce in cella. Accompagnato da due complici, tra cui un minore e un altro 21enne tunisino già in carcere, il responsabile è stato catturato dalle forze dell’ordine grazie a indagini coordinate dalla procura di Napoli Nord. La giustizia ha fatto il suo corso, ma questa vicenda ci ricorda l’importanza della sicurezza e della tutela dei più giovani.

I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord, un 21enne ucraino, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta ad Aversa (Caserta) nel mese di marzo ai danni di due minorenni. Con l'ucraino agirono un 21enne tunisino, già in carcere per la rapina, e un minore. Dalle indagini, coordinate dalla procura di Napoli Nord ed effettuate dai carabinieri della Compagnia di Aversa, è emerso che i tre giovani rapinatori, al Parco Pozzi di Aversa, avvicinarono le vittime prescelte minacciandole con una bottiglia di vetro, e si fecero così consegnare da uno dei due minori lo smartphone e dall'altro un portafogli, risultato poi vuoto, tanto che uno dei tre lanciò l'oggetto in faccia al minore rapinato.

