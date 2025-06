Rapine tra giovanissimi | assalto ai coetanei armati di coltello presi dopo un inseguimento in spiaggia

Giovanissimi protagonisti di un'ondata di rapine armate di coltello, sfuggite al controllo sulla spiaggia grazie a un inseguimento mozzafiato dei carabinieri. Dopo episodi simili durante la Notte Rosa, questa volta i giovani banditi sono stati catturati, evidenziando quanto siano vulnerabili e allo stesso tempo pericolosi questi adolescenti coinvolti in situazioni di crescente allarme sociale. La loro vicenda solleva domande importanti sul contesto e sulle misure di prevenzione.

Tentano una serie di rapine armati di coltello, ma vengono arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento in spiaggia. Coinvolti sono ancora dei giovanissimi, dopo che un episodio simile era accaduto anche durante la Notte Rosa, in quell’occasione con il fermo di due ragazze di 18 e 14 anni. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

