Rapine a mano armata nel Napoletano un arresto dei carabinieri

Nel cuore di Pozzuoli, i carabinieri hanno smantellato una rete di rapine a mano armata nel Napoletano, arrestando un sospettato per tentata rapina e possesso di arma clandestina. L’operazione, frutto di indagini approfondite, sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza del territorio. La lotta contro la criminalità continua: ogni giorno, il coraggio delle forze dell’ordine fa la differenza per tutelare i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Pozzuoli (Napoli) hanno eseguito una ordinanza cautelare di irrogazione della misura degli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia wpartenopea, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di rapina, tentata rapina nonchĂ© di detenzione e porto di arma clandestina. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Napoli, i reati sarebbero stati commessi ai danni di diversi esercizi commerciali di Pozzuoli mediante I’utilizzo della suddetta arma e l’indagato si sarebbe impossessato della somma complessiva di circa mille euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rapine a mano armata nel Napoletano, un arresto dei carabinieri

