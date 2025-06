Rapinato dopo il concertone a Reggio Emilia | paura per un ragazzo di 23 anni

Dopo il memorabile concerto del Radio Bruno Estate a Reggio Emilia, un giovane di appena 23 anni ha vissuto momenti di puro terrore: mentre tornava a casa nel Parco del Popolo, è stato vittima di una rapina da parte di due individui sconosciuti. La scena, che ha lasciato i presenti increduli, si è conclusa con un episodio di violenza e paura. Ecco cosa è successo realmente.

Reggio Emilia, 27 giugno 2025 – Aveva appena assistito al concerto del Radio Bruno Estate, in centro a Reggio Emilia. E nel tornare verso casa – quando era ancora aggredito all’interno del Parco del Popolo, nei pressi di Piazza della Vittoria – un giovane di 23 anni è stato avvicinato da due ragazzi, di circa 25 anni e con accento straniero: uno su un monopattino, l’altro a piedi. Il pedone, con un pretesto, si è avvicinato a lui per afferrare la collana d’oro che teneva al collo, dicendogli che, per evitare di essere derubato, avrebbe dovuto consegnare 50 euro. Subito dopo lasciava la collana ma afferrava la vittima con forza per la camicia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapinato dopo il concertone a Reggio Emilia: paura per un ragazzo di 23 anni

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - anni - rapinato

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

