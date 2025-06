Rapina in un negozio della stazione arrestato

Mercoledì mattina, la calma della stazione di Santa Maria Novella è stata scossa da un episodio di rapina. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno prontamente arrestato un cittadino austriaco di 57 anni, sorpresa mentre rovistava tra gli scaffali di un negozio d’abbigliamento. La sua azione, culminata in un tentativo di furto aggravato, si è conclusa con un fermo che garantisce ora sicurezza e tranquillità ai pendolari e ai commercianti della zona.

Mercoledì mattina gli agenti della polizia ferroviaria hanno tratto in arresto un cittadino austriaco per rapina aggravata. Nello specifico il 57enne si era introdotto all’interno di un negozio d’abbigliamento della galleria commerciale della stazione di Santa Maria Novella e, dopo aver rovistato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: rapina - negozio - stazione - arrestato

Rapina in un negozio del centro a Catania: arrestato 38enne in flagranza - Un uomo di 38 anni, originario di Catania, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per aver rapinato un negozio nel centro della città, via Sant’Euplio.

Per rubare un po' di frutta hanno tirato fuori un machete per aggredire il fruttivendolo con la lunga lama. E solo per puro caso nessuno si è fatto male. È finita con un doppio arresto una rapina avvenuta attorno alle 15 di martedì in un negozio tra piazza Gugliel Vai su Facebook