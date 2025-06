Rapina all’ufficio postale di Maddaloni sconto di pena per rapinatore giuglianese

Un compleanno che porta una notizia sorprendente: Antonio Marrone, il giovane rapinatore giuglianese coinvolto nell’assalto all’ufficio postale di Maddaloni, vede ridursi la propria pena di un anno e otto mesi. La Corte di Appello di Napoli ha accolto l’appello degli avvocati, regalando a Marrone un nuovo volto alla sua vicenda giudiziaria. Ma cosa ci insegna questa decisione sulla giustizia e le sue sfumature?

Sconto di pena per Antonio Marrone. Nel giorno del suo 24esimo compleanno, la Corte di Appello di Napoli gli ha scontato la condanna inflitta in primo grado di un anno ed otto mesi di reclusione, accogliendo l'appello degli avvocati Giovanni Marrone e Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord.

