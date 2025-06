Rapì una neonata in una clinica Rosa Vespa rischia il giudizio immediato La perizia psichiatrica che la inguaia e il marito ignaro di tutto

Rosa Vespa, 51 anni, è al centro di un caso che scuote Cosenza: accusata di aver rapito una neonata dalla clinica Sacro Cuore, rischia ora il giudizio immediato, mentre il marito resta all’oscuro di tutto. La decisione di accelerare il processo apre uno scenario complesso, segnato anche da una perizia psichiatrica che potrebbe compromettere la sua posizione. Un caso che tiene con il fiato sospeso tutta la comunità, e che potrebbe riservare ancora molte sorprese.

La Procura di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa, la donna di 51 anni che il 21 gennaio scorso ha rapito una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza. La richiesta è stata avanzata al gip del tribunale per accelerare l’iter processuale, saltando l’udienza preliminare. Vespa si trova attualmente in carcere con l’accusa di sequestro di persona aggravato dalla minore età della vittima e dalla sua minorata capacità di difesa. La donna era riuscita a entrare nella struttura sanitaria e a portare via la bambina, scatenando ore di angoscia per i genitori. Perizia psichiatrica: Vespa capace di intendere e volere. 🔗 Leggi su Open.online

