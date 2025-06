Rap Camp Tutti a scuola di musica

Sei pronto a entrare nel mondo del rap e dell’hip hop? Il rap camp “Tutti a scuola di musica” offre ai giovani dai 14 anni in su un’opportunità unica di scoprire i segreti della composizione, registrazione e produzione musicale, guidati da esperti del settore. Un’esperienza gratuita che unisce passione, creatività e comunità, trasformando ogni partecipante in un artista emergente. Non perdere questa occasione di esprimere te stesso attraverso la musica e di vivere un’estate indimenticabile!

Non solo i lavori estivi per la comunità in cui si vive, ma pure la passione per la musica e la creatività artistica, con una settimana di full immersion nei segreti del rap e dell’ hip hop, per imparare davvero a comporre, registrare e produrre i propri brani, sotto la guida di educatori e musicisti esperti. È l’originale esperienza che stanno vivendo in questi giorni alcuni ragazzi del territorio dai 14 anni in su con l’iniziativa gratuita battezzata “ Rap Camp ”, partita lunedì e oggi in dirittura d’arrivo nei locali del Centro giovanile Cubotto di via Lando Conti a Lissone. Quello sperimentato tutte le mattine, dalle 9 alle 13, è stato un vero e proprio laboratorio musicale ed espressivo, in cui ci si è dedicati a questo genere tanto in voga tra i giovani: i ragazzi hanno potuto portare le loro “barre”, come vengono chiamati in gergo i versi che compongono i testi delle canzoni rap, oppure scrivere nuovi testi sul momento, trovare il proprio “flow”, ossia un ritmo e uno stile originali, e registrare le canzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Rap Camp”. Tutti a scuola di musica

