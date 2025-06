Ranocchia stregato da Pio Esposito | In Italia non abbiamo questo tipo di attaccanti mi ricorda…

Andrea Ranocchia si è espresso con entusiasmo su Francesco Pio Esposito, un talento che ha conquistato l’Inter e potrebbe restare a Milano anche il prossimo anno. In un calcio sempre più competitivo, i nerazzurri puntano sui giovani, lasciando da parte grandi nomi come Hojlund. La crescita di Pio Esposito rappresenta una scommessa ambiziosa, destinata a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’Inter, dimostrando che il futuro si costruisce sui giovani talenti italiani.

Andrea Ranocchia ha rilasciato alcune dichiarazioni su Francesco Pio Esposito. L’ex capitano dell’Inter ha voluto consigliare i nerazzurri. Pio Esposito ha convinto l’ Inter e con ogni probabilità rimarrà a Milano il prossimo anno. Per i nerazzurri Hojlund non è più un obiettivo prioritario, durante la stagione alle porte si punterà a far crescere il più possibile il classe 2005, talento che i meneghini si sono costruiti in casa. Nel frattempo Andrea Ranocchia ha commentato le prestazioni del ragazzo negli studi di Sport Mediaset. Le sue parole. INTER, TIENITELO STRETTO – «Bisogna stare calmi perché in Italia siamo abituati subito a pompare i giovani ma ha talento, mi piace tantissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com