Ranocchia | Esposito una stella ma calma! In lui rivedo Luca Toni

Esposito è il nome che rimbalza con forza nei salotti televisivi e tra gli appassionati nerazzurri dopo il trionfo dell’Inter contro il River Plate nella fase a gironi del Mondiale per Club. Di lui ha parlato Andrea Ranocchia direttamente dagli studi di Sportmediaset. UNA NUOVA STELLA – Il talento di Francesco Pio Esposito non è passato inosservato, nemmeno negli studi Mediaset, dove Andrea Ranocchia, ex capitano nerazzurro, si è espresso con parole cariche di entusiasmo ma anche di equilibrio: «Se è nata una stella? Sì», ha ammesso senza esitazioni. Ma ha subito aggiunto una nota di cautela: «Bisogna stare calmi perché in Italia siamo abituati a pompare più del dovuto un giocatore giovane». 🔗 Leggi su Inter-news.it