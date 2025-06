Rania di Giordania Sydney Sweeney ed Ellie Goulding | le tre ospiti inattese del matrimonio veneziano di Bezos

In un matrimonio veneziano da sogno, Bezos ha sorpreso tutti con tre ospiti inattese: Rania di Giordania, Sydney Sweeney ed Ellie Goulding. Da diplomatici di alta classe a icone della Gen Z e del pop britannico, queste protagoniste incarnano lo spirito e il potere delle nuove tendenze mondane. Scopri come ognuna di loro abbia portato un tocco unico e inaspettato a un evento memorabile, trasformando il matrimonio dell’anno in un simbolo di stile e influenza globale.

Dalla royal diplomacy alla Gen Z di Euphoria, fino al pop britannic: le tre invitate che non ti aspettavi raccontano lo spirito (e il potere) del matrimonio dell’anno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rania di Giordania, Sydney Sweeney ed Ellie Goulding: le tre ospiti inattese del matrimonio veneziano di Bezos

In questa notizia si parla di: matrimonio - rania - giordania - sydney

Rania di Giordania, lo spettacolare matrimonio della nipote Aisha. Ma lei non c’è - Rania di Giordania è la grande assente al matrimonio della nipote, la Principessa Aisha bint Faisal, e Karim Al Mufti.

Rania di Giordania, Sydney Sweeney ed Ellie Goulding: le tre ospiti inattese del matrimonio veneziano di Bezos; Ospiti inaspettati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: Rania di Giordania, Sydney Sweeney ed Ellie Goulding.

Rania di Giordania, Sydney Sweeney ed Ellie Goulding: le tre ospiti inattese del matrimonio veneziano di Bezos - Dalla royal diplomacy alla Gen Z di Euphoria, fino al pop britannic: le tre invitate che non ti aspettavi raccontano lo spirito (e il potere) del matrimonio dell’anno ... Scrive vanityfair.it

Ospiti inaspettati al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: Rania di Giordania, Sydney Sweeney ed Ellie Goulding - Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia ha visto la partecipazione della regina Rania di Giordania, dell'attrice Sydney Sweeney e della popstar Ellie Goulding, creando un evento esclusi ... Secondo ecodelcinema.com