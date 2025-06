Rania di Giordania e Rajwa sensazionali al matrimonio di Bezos | look a confronto

Rania di Giordania e Rajwa hanno rubato la scena al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, dando vita a uno scontro di stile senza precedenti. La regina si è distinta con il suo elegante abito rosa cipria di Fendi, mentre la nuora ha brillato in un sofisticato vestito dorato firmato Tom Ford. Due icone di eleganza pronte a lasciare il segno: chi ha conquistato il cuore degli invitati? La risposta vi lascerà senza fiato.

Rania di Giordania è stata letteralmente la Regina del party prenuziale di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia dove si è presentata con un magnifico abito da sera rosa cipria di Fendi. Ma a farle concorrenza ci ha pensato suo nuora Rajwa, anche lei invitata al matrimonio, che ha sfoggiato un lungo vestito dorato, firmato Tom Ford. Rania di Giordania incanta in Fendi al matrimonio di Bezos. Nessuno sapeva della presenza di Rania di Giordania al matrimonio più glamour, quello di Bezos e Sanchez. La Regina è arrivata a Venezia giovedì 26 giugno in incognito, vestita tutta di nero, ma i paparazzi sono riusciti a immortalarla mentre saliva su un taxi boat da sola.

