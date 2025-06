Rally Acropolis 2025 | Tanak si prende la leadership dopo un venerdì duro segue Fourmaux

Il Rally Acropolis 2025 entra nel vivo con un venerdì all’insegna della battaglia e delle emozioni intense. Dopo una giornata difficile e combattuta, Tanak si impone come nuovo leader, sfruttando al massimo la vittoria nel penultimo stage. La sfida tra i big si fa sempre più accesa mentre i piloti cercano di dominare questa storica gara. La corsa è aperta: chi riuscirà a mantenere il ritmo fino alla fine?

Ott Tanak si prende il comando in solitaria alla fine di un durissimo venerdì al Rally Acropolis 2025. Il pilota Hyundai, già in testa dopo lo shakedown in tandem con Sebastien Ogier, ha preso il largo nella giornata odierna grazie fondamentalmente alla vittoria nel penultimo stage. Per larga parte della giornata, il nativo di Karla ha battagliato proprio con il già citato Ogier (Toyota), rincorrendolo nell’overall. La svolta è arrivata nel segmento SS5 Stiri -24.18, dove Tanak ha centrato la seconda piazza staccando nettamente Ogier, piazzatosi solo sesto. Rimanendo in top 3 anche nell’ultimo stage, quello di Elatia, l’estone ha dunque racimolato nella classifica generale un vantaggio di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it