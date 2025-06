Rallenta la crescita dell' economia pugliese | +0,5% nel 2024 sotto la media italiana e del Sud

Nel 2024, la crescita dell’economia pugliese si attesta allo 0,5%, un dato che evidenzia un rallentamento rispetto alla media nazionale e del Sud Italia. Secondo il rapporto della Banca d’Italia, questa tendenza mette in discussione la capacità della regione di competere e attrarre investimenti. È fondamentale analizzare le cause di questa flessione e individuare strategie efficaci per sostenere il rilancio economico della Puglia e favorire il suo sviluppo futuro.

La Puglia è cresciuta, nel 2024, dello 0,5% del Pil, un valore sotto la media del Mezzogiorno e italiana, rispettivamente dello 0,9% e dello 0,7%. Lo afferma, secondo quanto riporta l'Ansa, il rapporto 'Economie regionali, l'economia della Puglia' redatto dalla Banca d'Italia, presentato questa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

