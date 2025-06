RAI1 | LA COPPIA MORANDI-DE MARTINO RIPORTA IL GRANDE VARIETÀ IN PRIMA SERATA

Rai1 si conferma la regina del varietà, portando in prima serata la coppia Morandi-De Martino, pronti a rivivere la magia del grande varietà anni '20. Sin dalla sua nascita, Rai1 ha fatto della trasmissione di spettacoli la sua anima, evolvendosi con il tempo grazie anche alla rivoluzione dei reality e talent show. Un viaggio tra tradizione e innovazione, dove il pubblico da casa è diventato protagonista assoluto, rendendo ogni serata un vero evento.

Rai1 è la casa del varietà, un genere che è stato il pilastro di ogni rete fin dalla sua nascita. La sigla di apertura con il balletto provato per una settimana, ospiti, racconti, risate, canzoni. In poche parole il varietà. Poi con la prima edizione del Grande Fratello, 25 anni fa, la tv ha iniziato un nuova era con la celebrazione delle persone da casa: il pubblico da casa è il protagonista. E avanti con decine di reality, talent, talk show, dating show, docu-reality fino ai giorni nostri. Ogni tanto il varietà è tornato, pensiamo a Fiorello, a Loretta Goggi, a Virginia Raffaele, a Sanremo. Rai1 sta ora pensando ad una serata evento che dovrebbe andare in onda tra Natale e Capodanno, anticipa Hit, con Gianni Morandi e Stefano De Martino, in sintonia alla Cena di Natale di Antonella Clerici.

