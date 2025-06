Rai tra ‘cancellati’ new entry e rivoluzione sport | ecco i palinsesti d’autunno

Lautunno 2025 porta una ventata di novità in casa Rai, tra volti inesplorati, programmi sportivi rivisitati e grandi attese per le fiction. Eppure, non mancano sorprese, come alcune trasmissioni drasticamente cancellate. I palinsesti presentati a Napoli svelano un nuovo equilibrio tra innovazione e razionalizzazione, con l'obiettivo di garantire sostenibilità e qualità. Scopriamo insieme cosa ci attende questa stagione televisiva.

(Adnkronos) – Volti nuovi, programmi di sport rinnovati, grande fiction e qualche trasmissione cancellata. Sono molte le novità della programmazione Rai per l'autunno 2025 che emergono dai palinsesti presentati oggi, venerdì 27 giugno, a Napoli. "Abbiamo fatto un lavoro di razionalizzazione dei palinsesti all’interno di un meccanismo di equilibrio e di sostenibilità economica e finanziaria dell’azienda", . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: palinsesti - sport - autunno - cancellati

Rai, presentati i palinsesti d'autunno: tutte le novità; Rai, chiusure a valanga: ecco i programmi che non rivedremo a settembre; Palinsesti Rai, il risparmio si fa sui talk show e sull’approfondimento: cancellati Tango e….

Rai, tra 'cancellati' new entry e rivoluzione sport: ecco i palinsesti d'autunno - Sono molte le novità della programmazione Rai per l'autunno 2025 che emergono dai palinsesti ... Lo riporta msn.com

Rai cancella dal Palinsesto 2025/26 alcuni programmi tv: ecco quali - Ecco i programmi a rischio chiusura e le ragioni dietro la decisione. Da mondotv24.it