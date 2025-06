Rai Telemeloni conferma la mannaia | tagliati Report e i format di inchiesta

La recente conferma dei tagli ai programmi di inchiesta di Rai, tra cui Report, segna un importante punto di svolta nella strategia dell’azienda. La decisione, ufficializzata in vista dei Mondiali di calcio, evidenzia le priorità di una rete sempre più orientata a contenere i costi e a rinnovarsi. La sola incognita rimane l’arrivo di Tommaso Cerno, che potrebbe presto aggiungersi a questa strategia di trasformazione, aprendo nuovi scenari per il futuro televisivo italiano.

Tutto come da previsioni: interi programmi cancellati; Report e gli altri programmi di inchiesta decurtati formalmente a causa Mondiali di calcio; Luca Barbareschi che torna. L'unica variabile non (ancora) confermata è l'approdo di Tommaso Cerno, ma è solo questione di giorni e opportunità politica. Ieri a Napoli, alla presentazione dei palinsesti autunno-inverno non c'è stato alcun colpo di scena. Del resto, i vertici di TeleMeloni – cioè l'ad Giampaolo Rossi & Co. – le loro intenzioni le avevano esplicitate giorni fa (come anticipato da La Notizia ). Lo sfogo del "decurtato" Ranucci. A partire dal taglio delle puntate a Sigfrido Ranucci, che non l'ha presa affatto bene.

