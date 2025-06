Rai passa in Cda la stabilizzazione dei giornalisti precari voluta dai vertici aziendali La protesta | così si svuotano le redazioni dei programmi non allineati

In un clima di tensione e proteste, la Rai si appresta a ufficializzare la stabilizzazione di centinaia di giornalisti precari storici, una conquista attesa da anni ma ora contestata dai diretti interessati. La decisione, presa dal CDA e accompagnata da forti malcontenti, rischia di svuotare le redazioni di programmi non allineati, aprendo un dibattito accesso sulla trasparenza e le prospettive di un’azienda in evoluzione. Ma cosa accadrà ora?

Può la stabilizzazione di centinaia di giornalisti precari storici, attesa da anni, essere contestata dagli stessi giornalisti? Sì, in Rai può succedere. Ed è infatti ciò che accadrĂ oggi, alla presentazione napoletana dei palinsesti invernali della Rai. Oggetto delle vibranti (eufemismo) rimostranze dei diretti interessati il contratto-capestro, prima sottoscritto da Usigrai e Unirai e Azienda, e ieri promosso a maggioranza dal Cda di viale Mazzini. Il contratto contestato. Ufficialmente si tratta dell’accordo “per il reintegro degli organici giornalistici, nel biennio 2025-2026, finalizzata a reperire 127 risorse da destinare alle esigenze di organico delle redazioni della TGR”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, passa in Cda la stabilizzazione dei giornalisti precari voluta dai vertici aziendali. La protesta: così si svuotano le redazioni dei programmi non allineati

In questa notizia si parla di: giornalisti - stabilizzazione - precari - passa

Pluralismo e Libertà : soddisfazione per l’accordo tra Rai, Unirai e Usigrai sulla stabilizzazione di 127 giornalisti professionisti - Il pluralismo e la libertà di informazione sono pilastri fondamentali di una società democratica, e l’accordo tra Rai, Unirai e Usigrai rappresenta un passo importante in questa direzione.

La Regione Marche incrementa le risorse destinate alla stabilizzazione dei lavoratori precari residenti nel territorio Vai su Facebook

Rai, passa in Cda la stabilizzazione dei giornalisti precari voluta dai vertici aziendali. La protesta: così si svuotano le redazioni dei programmi non allineati; Scuola, Personale ATA. FLC CGIL: rivedere il reclutamento? Prima le immissioni in ruolo; Rai-giornalisti: firmata ipotesi accordo per stabilizzazioni e nuovo concorso.

Rai-giornalisti: firmata ipotesi accordo per stabilizzazioni e nuovo concorso - MSN - Stabilizzazioni per un centinaio di giornalisti e una nuova finestra di selezione con un corncorso nel 2027. Scrive msn.com

Stabilizzazione dei precari: ce lo chiede l’Europa - La Stabilizzazione dei precari ce la chiede l’Europa, prova ne è stata la trasmissione da parte della Commissione europea della lettera di messa in mora il 25/07/2019 nell’ambito della ... Segnala quotidianosanita.it