Rai i nuovi palinsesti tra conferme e novità Ufficiale torna Roberto Benigni

I palinsesti Rai per il 2025-2026 svelano un mix di conferme e innovazioni, con il ritorno di figure iconiche come Roberto Benigni e una strategia mirata a coinvolgere un pubblico in continua evoluzione. Nuove proposte, linguaggi multipiattaforma e tradizione si intrecciano per offrire un Prime Time ricco di sorprese e continuità. La presentazione a Napoli segna un passo fondamentale verso un futuro sempre più dinamico e inclusivo...

Nuove proposte e nuovi titoli, con un'attenzione anche alla fruizione di una platea in continua evoluzione e ai nuovi contenuti e linguaggi multipiattaforma, ma anche tradizione e continuità con i programmi gia' consolidati e di successo. Si articola in questo modo l'offerta del Prime Time Rai, ufficializzata oggi a Napoli con la presentazione dei palinsesti 2025-2026. Molte le componenti di novità, sia all'interno dei programmi gia' consolidati, sia nei nuovi titoli. "Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Rai, i nuovi palinsesti tra conferme e novità. Ufficiale, torna Roberto Benigni

