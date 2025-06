Rai ecco il palinsesti 2025-26 | confermati Conti Clerici De Martino e Carlucci due serate speciali per Benigni e Mannoia

La Rai si appresta a sorprendere il pubblico con il suo palinsesto 2025-26, ricco di conferme e novità entusiasmanti. Tra prime time affidato a Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci, e serate speciali dedicate a Benigni e Mannoia, il nuovo anno televisivo promette emozioni uniche. Con ospiti internazionali come Whoopi Goldberg e grandi produzioni internazionali, la Rai punta a consolidare il suo ruolo di leader dell’intrattenimento. Ecco tutto ciò che ci attende!

Palinsesti Rai 2025-26, ecco tutte le novità e le conferme: prime Time nelle mani di Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci, due serate speciali per Roberto Benigni e Fiorella Mannoia, Whoopy Goldberg nel cast di Un posto al sole, grande cinema internazione e tante serie tv. Rai, presentato a Napoli il palinsesto della stagione 202526. Il prime Time resta nelle mani dei tre nomi di punta dell'azienda: Carlo Conti, Antonella Clerici e Milly Carlucci che torneranno rispettivamente con Tale e Quale Show, Ballando con le stelle e The Voice Senior. Previste due serate evento per Roberto Benigni (che si concentrerà sulla figura di San Pietro) e Fiorella Mannoia (con Semplicemente Fiorella ), mentre Whoopy Goldberg entrerà a sorpresa nel cast di Un posto al sole: il suo personaggio sarà presente in una storyline speciale come "recurring character".