Rai da Benigni a Lamborghini | le novità nei programmi in palinsesto

La stagione 2025-26 della Rai si apre con grandi emozioni e sorprese. Durante l’evento “Rai che va in onda” a Napoli, sono stati svelati i nuovi palinsesti, tra conferme e novità di peso. Da Benigni che racconterà San Pietro dal Vaticano a Elettra Lamborghini protagonista di due show imperdibili. La Rai si rinnova, puntando su contenuti innovativi e grandi nomi per conquistare il pubblico. La vera rivoluzione è appena iniziata...

La Rai ha presentato la stagione 2025-26 nel Centro di Produzione radio e tv di Napoli con l’evento “Rai che va in onda” per ‘annuncio dei nuovi palinsesti. Tante conferme ma anche diverse novità messe sul piatto dall’azienda di Viale Mazzini: torna Roberto Benigni che su Rai racconterà San Pietro dal Vaticano. Elettra Lamborghini mattatrice con ben due programmi, il reality ‘The Unknown-L’ignoto’ e ‘Boss in incognito’. Rossi: “Rai sta cambiando pelle ma rinnova racconto infinito”. “ La Rai sta cambiando pelle ma rinnova un racconto infinito, fatto di orgogliosa appartenenza. Lo snodo fondamentale di questa metamorfosi della Rai è il nuovo piano industriale, di rottura, che parte dalla riconquista degli spazi di lavoro e di creazione, a cominciare da interventi attesi da decenni tra i quali la ristrutturazione della sede di viale Mazzini, il nuovo centro di produzione di Milano, l’hub tecnologico di Torino, polo del monumentale progetto di digitalizzazione della Rai, e la riqualificazione del centro di Napoli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it