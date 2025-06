Rai conferma il progetto per Barbara D’Urso in prima serata

La tanto chiacchierata conferma del progetto di Barbara D’Urso in prima serata su Rai 1 ha finalmente preso forma, sfatando le smentite e facendo emergere l’intenzione concreta della rete pubblica. Mentre le voci si rincorrevano, questa volta la notizia è stata confermata senza mezzi termini dal Direttore Williams Di Liberatore alla presentazione dei palinsesti 2025/2026. Un segnale di grande attenzione verso il pubblico e le sue aspettative.

A dispetto delle smentite con le quali la Rai ultimamente si affanna con esagerata ossessione, questa volta, a domanda diretta, non è seguito nessun “ non è vero “. Il progetto di Barbara D’Urso in prima serata su Rai 1 anticipato da Davide Maggio c’è. Non è il solo (e dubitiamo pure che vada in porto) ma c’è. Alla presentazione dei palinsesti della TV pubblica 20252026, è il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore a fare chiarezza, sollecitato da una domanda della collega Rio: E’ prematuro parlarne perché stiamo in una fase di scouting per i palinsesti del 2026 . Ti confermo alcuni progetti che riguardano i vari talent da Barbara D’Urso ad altri ma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rai conferma il progetto per Barbara D’Urso in prima serata

