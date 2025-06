Rai | Benigni racconterà San Pietro

Un evento imperdibile per gli amanti della cultura e della storia: Roberto Benigni ci accompagnerà in un viaggio straordinario attraverso la figura di Pietro, direttamente dal cuore del Vaticano. Un racconto che unisce arte, fede e emozioni, previsto per dicembre su Rai1 in occasione della chiusura del Giubileo. Dopo un decennio, il ritorno di Benigni alla Rai promette di essere un momento memorabile, capace di coinvolgere e ispirare il pubblico di tutta Italia.

15.00 "Uno straordinario evento con Roberto Benigni che racconta Pietro dal cuore del Vaticano. Una prima serata in onda dicembre su Rai1 per la chiusura del Giubileo". Lo ha annunciato l'Ad Giampaolo Rossi alla presentazione dei palinsesti a Napoli. "Ho voluto fortemente il suo ritorno in Rai, mancava da un decennio", ha detto, spiegando che sarà "interprete della figura di Pietro: dal cuore simbolico del Vaticano un racconto che unisce arte e fede, una opera che incarna la funzione di servizio pubblico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

