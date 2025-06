Rai | Benigni racconterà San Pietro dal Vaticano I nuovi palinsesti Bruno Vespa punto fermo Film e serie Tv

Scopri le novità della nuova stagione Rai, tra conferme e sorprese. Da Benigni che racconterà San Pietro dal Vaticano a Bruno Vespa in prima linea con film e serie tv di successo, l’approfondimento diventa protagonista. Il palinsesto si arricchisce di talk d’inchiesta, coperture in diretta di eventi e reportage sull’attualità, mantenendo alta la qualità dell’informazione italiana. Ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro televisivo.

La nuova stagione dell'Approfondimento Rai propone alcune novita' e sostanziali riconferme per gli appuntamenti con il giornalismo d'inchiesta in prima serata, soprattutto i talk su Rai3, dedicando anche spazio alla copertura in diretta di eventi di cronaca in Italia e all'estero, a reportage e interviste per analizzare l'attualità. Fra le novità assolute, Roberto Benigni racconterà Pietro dall'interno della Città .