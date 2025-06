Ragazzo trovato morto all' interno di un camper | era parcheggiato lì da giorni

Un dramma si è consumato a Crespano del Grappa, dove un giovane è stato trovato senza vita all’interno di un camper parcheggiato da giorni. La scoperta ha sconvolto la comunità e le autorità sono subito scese in campo per chiarire le cause di questa tragica perdita. Le indagini sono in pieno svolgimento, mentre il paese si stringe attorno alla famiglia del ragazzo in questo momento di grande dolore.

CRESPANO DEL GRAPPA (TREVISO) - Un ragazzo è stato trovato morto all'interno di un camper parcheggiato sulla strada della valle delle mure, sopra Crespano. Sono in corso indagini per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ragazzo trovato morto all'interno di un camper: era parcheggiato lì da giorni

