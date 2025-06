Ragazzini rapinati al Parco Pozzi | 21enne arrestato e spedito in carcere

Un episodio inquietante scuote il Parco Pozzi: due ragazzini sono stati vittime di una rapina da parte di un giovane di 21 anni. L’arresto di G.A., l’ucraino catturato dai carabinieri di Aversa, rappresenta un passo importante verso la sicurezza dei nostri giovani. La vicenda coinvolge anche altri minorenni e sospetti già noti alle forze dell’ordine. Scopriamo come si è svolto questo brutto episodio e quali misure sono state adottate per tutelare i più giovani.

Un ucraino di 21 anni, G.A., è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Aversa per una rapina ai danni di due minorenni avvenuta a marzo all’interno del Parco Pozzi. Il giovane - insieme ad M.K. (tunisino suo coetaneo già arrestato per gli stessi fatti) e il minorenne T.G. - avrebbe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: arrestato - parco - pozzi - ragazzini

