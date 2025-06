Ragazzina trovata morta all’ex Reggiani di Bergamo | nell’area dismessa roghi incidenti e ora la tragedia

Una tragedia scuote Bergamo: una ragazza di appena 14 anni viene trovata senza vita nell’area dismessa dell’ex Reggiani, tra roghi e incidenti. L’incertezza circonda ancora le cause di questa perdita prematura, alimentando un’atmosfera di dolore e preoccupazione nella comunità. Mentre le indagini proseguono, si apre un interrogativo inquietante sulla sicurezza di quei luoghi abbandonati, simboli di un passato che ora richiama alla mente il rischio di drammi ancora più gravi.

Bergamo – Quando si parla di aree come la ex Reggiani di Bergamo non è raro sentire dire: “Prima o poi, ci scappa il morto”. Una profezia che si è avverata giovedì sera quando il corpo senza vita di una ragazzina è stato trovato ai piedi del capannone dismesso i n via Legrenzi. È ancora presto per dire se sia trattata di una caduta accidentale dal tetto dell’immobile o di un gesto volontario. Resta il fatto che la morte della 14enne ucraina riaccende inevitabilmente i riflettori su un’area tra Borgo Santa Caterina e Redona altrimenti “invisibile” alla città. BERGAMOTROVATA UNA DONNA MORTA ALL'INTERNO DELL'AREA DISMESSA DELLA EX REGGIANIFOTO DE PASCALE ANSA LOCAL Se ne torna a parlare ogni qualvolta viene appiccato un incendio all’interno, solo una quarantina nel 2024, o quando qualcuno si fa male: siano i vigili del fuoco o qualche malcapitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzina trovata morta all’ex Reggiani di Bergamo: nell’area dismessa roghi, incidenti e ora la tragedia

