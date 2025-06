Ragazzina di 14 anni trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani indaga la procura | aperto un fascicolo per omicidio

Una tragica scoperta scuote Bergamo: una ragazza di 14 anni viene trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio, avviando le indagini e disporre l’autopsia per fare luce su questa drammatica vicenda. Restate sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti su questo caso che ha colpito profondamente la comunità.

Una ragazzina di 14 anni è stata ritrovata senza vita all’interno degli spazi della Reggiani, un’ex azienda dismessa di Bergamo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio per indagare sulla vicenda e disporre l'autopsia sul corpo della ragazzina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una tragedia, nell’ultima luce della giornata e nell’eco degli sterminati capannoni abbandonati della ex Reggiani. Una ragazza di 14 anni è morta ieri sera in circostanze ancora tutte da chiarire nella vecchia fabbrica abbandonata di via Legrenzi, a ridosso del Vai su Facebook

