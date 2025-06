Ragazzi a caccia di cocktail micidiali | Boom di false ricette al bancone Si sballano con gli psicofarmaci

Giorni fa un grido di allarme ha squarciato il silenzio dell’Ordine dei Farmacisti: ragazzi e giovani stanno rischiando la vita con cocktail improvvisati e ricette false al bancone, spesso mescolate con psicofarmaci. Marcello Delfino, il più giovane presidente della storia, si trova a fronteggiare questa emergenza. Una sfida cruciale per tutelare la salute pubblica e combattere le insidie di un fenomeno in crescita.

Marcello Delfino, 40 anni, è stato eletto da pochi mesi presidente dell’ordine dei farmacisti. E’ il più giovane in Italia a ricoprire questo incarico ed è anche il primo farmacista ospedaliero del Servizio sanitario nazionale a rivestire questo ruolo. Ha preso il testimone del dottor Livio Luciani che ha guidato l’Ordine per 25 anni. Pochi mesi è già si è trovato sulla sua scrivania alcune questioni piuttosto delicate. Giorni fa un grido d’allarme, la denuncia da parte dell’ordine nazionale del boom di ricette false per acquistare psicofarmaci. Ricette false con la quale si presentano al banco della farmacia minorenni, alcuni di loro tra i 15 e i 17 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it