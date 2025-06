Ragazza rapinata mentre balla in discoteca | malviventi arrestati con le collanine in bocca

Una notte di divertimento si è trasformata in un incubo per una ragazza a Brescia, rapinata mentre ballava tra le luci della discoteca. I malviventi, avidi di gioielli, pensavano di passare inosservati, ma il loro piano è sfumato: arrestati con le collanine in bocca, hanno bruciato le tappe del loro viaggio criminale. La loro fuga si è conclusa con le manette, dimostrando che la giustizia non dorme mai.

Il viaggio in auto, la notte in discoteca e poi le manette. Avevano raggiunto Brescia non per scatenarsi sul dance floor de “Il Molo”, ma per fare incetta di catenine e collanine d’oro, convinti di non essere riconosciuti. Ma gli è andata male: non sono riusciti a tornare a Torino con il bottino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

