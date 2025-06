Ragazza di 30 anni buttata a terra e aggredita in pieno centro | la reazione dei passanti

Dietro l’angolo, una scena di violenza improvvisa ha sconvolto la serata tranquilla, portando paura e incertezza tra passanti e testimoni. La reazione collettiva di chi ha assistito è stata un mix di shock, coraggio e impotenza, mentre ci chiediamo: come possiamo proteggere al meglio chi rischia di diventare vittima di simili atti? La vicenda di questa donna ci invita a riflettere sull'importanza della solidarietà e della prevenzione in situazioni di emergenza.

Sembrava una sera qualunque, fatta di chiacchiere, risate e un drink al pub con gli amici. Il centro era animato ma tranquillo, come ogni mercoledì sera d'inizio estate. La donna, 30 anni, aveva salutato il gruppo poco dopo le 22.30 per tornare a casa a piedi. Pochi passi, il tragitto di sempre. Ma questa volta, all'improvviso, qualcosa è cambiato. Qualcuno l'ha seguita. E in una manciata di secondi, la normalità si è spezzata. Dietro l'angolo di una via poco illuminata, il silenzio è stato interrotto da un'aggressione brutale. Un uomo le è saltato addosso da dietro, l'ha gettata a terra e ha abusato di lei.

Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra. Un uomo le è saltato addosso e ha abusato di lei. La violenza sessuale ai danni di una 30enne è avvenuta mercole

