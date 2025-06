Ragazza di 22 anni precipita per sei metri da un palazzo | è gravissima

Una giovane di 22 anni ha vissuto un drammatico incidente a Pavia, precipitando da un secondo piano e lottando tra la vita e la morte. Trovata in fin di vita, con ferite gravissime, è ora sotto cure intensive al San Matteo. La sua vicenda scuote la città: cosa è successo realmente in quella tragica mattina? Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti.

Una ragazza di 22 anni è precipitata all'alba di ieri da una finestra al secondo piano di un edificio situato in via XX Settembre, nel centro storico di Pavia. La giovane, trovata scalza e in pigiama, giaceva a terra in fin di vita quando è stata notata da alcuni passanti. Il volo di circa sei metri le ha provocato un grave trauma cranico e varie lesioni. È stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Matteo, dove si trova attualmente ricoverata in coma nel reparto di rianimazione.

