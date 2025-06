Ragazza di 22 anni precipita per sei metri da un palazzo a Pavia soccorsa dai passanti | è gravissima

Una giovane di 22 anni finisce in gravissime condizioni dopo una caduta di sei metri a Pavia, mentre la sua coinquilina ignora l’accaduto. La scena, ancora avvolta nel mistero, desta preoccupazione e domanda: cosa ha portato questa ragazza a precipitare? La polizia indaga senza esclusione di colpi, alla ricerca di risposte che possano fare luce su un episodio inquietante. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa vicenda misteriosa.

La coinquilina che dormiva nello stesso appartamento della 22enne non si è accorta di niente. La ragazza è stata trovata a terra in fin di vita dopo una caduta di sei metri: era scalza e indossava un pigiama. Sul caso sta indagando la Squadra Volante della questura, che non esclude nessuno scenario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

