Ragazza di 14 anni trovata morta nella ex fabbrica abbandonata | si indaga per omicidio Scomparsa mercoledì sul corpo lividi e ferite

Una tragedia scuote la tranquilla comunità: una ragazza di soli 14 anni è stata trovata senza vita nell’ex fabbrica Reggiani, con segni di violenza sul corpo. Le indagini sono in corso per chiarire se si tratti di un omicidio, dopo che sono emersi lividi e ferite sospette. La scomparsa del 26 giugno ha lasciato tutti nello sgomento, mentre gli investigatori cercano risposte su questa drammatica perdita.

Nella serata di giovedì 26 giugno, intorno alle 20.45, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una ragazza di appena 14 anni all?interno dell?ex fabbrica Reggiani. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Ragazza di 14 anni trovata morta nella ex fabbrica abbandonata: si indaga per omicidio. Scomparsa mercoledì, sul corpo lividi e ferite

