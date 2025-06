Raffica di sanzioni per chi non rispetta le regole della differenziata | controlli a tappeto della municipale

La lotta all'abbandono illecito dei rifiuti si intensifica a Catania con sanzioni più severe e controlli a tappeto della municipale. La polizia locale, in abiti civili, ha intensificato le verifiche per contrastare chi viola le regole della differenziata, dimostrando un impegno concreto nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Un’attività che mira a sensibilizzare la comunità e a garantire un ambiente più pulito e sostenibile per tutti.

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti da parte della polizia locale di Catania, che ha messo in atto un nuovo servizio di controllo in abiti civili nella serata di ieri, 26 giugno. L’azione, pianificata su impulso dell’amministrazione comunale e diretta. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

