Rafa Marin verso il Villarreal | accordo chiuso manca solo l’ok finale del Napoli

Rafa Marin si avvicina a grandi passi al suo ritorno in Spagna, con l’accordo con il Villarreal ormai definito. La trattativa è in fase avanzata, e ora si attende solo l’ok finale del Napoli per formalizzare il trasferimento. Un’operazione che segna un’importante svolta nel mercato azzurro, lasciando intravedere nuove opportunità e sfide per il difensore. Manca poco, e il futuro di Marin prenderà una direzione chiara e stimolante.

Rafa Marin è pronto a lasciare Napoli e a fare ritorno in . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Rafa Marin verso il Villarreal: accordo chiuso, manca solo l’ok finale del Napoli

In questa notizia si parla di: rafa - marin - napoli - villarreal

Il Villarreal non dimentica Rafa Marín - Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa Marín, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa.

Rafa Marin è pronto a lasciare Napoli Dopo una sola stagione in azzurra, il difensore vola in Spagna per indossare la maglia del Villarreal #SSCNapoli #Calciomercato #SpazioNapoli Vai su Facebook

#Calciomercato | @VillarrealCF, accordo totale per Rafa Marin: il difensore del Napoli atteso in città all'inizio della prossima settimana Vai su X

Napoli, Rafa Marin in prestito al Villarreal: riscatto fissato a 15 milioni; Villarreal-Rafa Marin, accordo trovato col Napoli; Napoli, è fatta per Rafa Marin al Villarreal: a breve l'annuncio.

SKY - Rafa Marin al Villarreal, c'è l'accordo totale: le cifre dell'affare - Il Napoli è pronto a salutare Rafa Marin dopo una stagione in cui il difensore ha trovato poco spazio per mettersi in mostra. Riporta msn.com

Rafa Marin verso il Villarreal: accordo chiuso, manca solo l’ok finale del Napoli - Rafa Marin verso il Villarreal: accordo chiuso, manca solo l’ok finale del Napoli Rafa Marin è pronto a lasciare Napoli e a fare ritorno in Spagna. Secondo forzazzurri.net