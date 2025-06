Radio Italia Palermo 2025 il 27 giugno | scaletta cantanti dove vederlo in tv

Stasera, venerdì 27 giugno, Palermo si anima con Radio Italia Live 2025 al Foro Italico, un evento imperdibile per gli appassionati di musica italiana. La scaletta promette emozioni con artisti come Rhove, Rose Villain, Negramaro, Blanco e molti altri. Sei curioso di scoprire dove seguire lo spettacolo in tv? Ecco tutto quello che devi sapere per vivere questa grande serata musicale fino in fondo.

E’ tutto pronto per l’appuntamento di questa sera, venerdì 27 giugno, con Radio Italia Live Palermo 2025. Gli organizzatori hanno da poco annunciato la scaletta dei cantanti che si esibiranno sul palco allestito al Foro Italico. La scaletta. Questo l’ordine di uscita secondo il programma, con l’inizio dello show fissato alle ore 20.40: Rhove. Rose Villain. Negramaro. Raf. Noemi. Francesco Gabbani. Gaia. Rkomi. The Kolors. Blanco. Tananai. Annalisa. L’evento e dove vederlo in tv. Il più grande evento gratuito di musica live in Italia, che si è svolto anche a Milano in Piazza Duomo lo scorso 30 maggio, è organizzato da Radio Italia e realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Radio Italia Palermo 2025 il 27 giugno: scaletta cantanti, dove vederlo in tv

