Radio Italia Live - Il concerto | oggi a Palermo Cantanti scaletta conduttori e come vederlo

Preparati a vivere un’emozione unica: oggi a Palermo, Radio Italia Live porta sul palco il suo grande concerto al Foro Italico, il più atteso evento gratuito di musica live in Italia. Con cantanti stellari, una scaletta imperdibile e conduttori coinvolgenti, questa serata promette di essere indimenticabile. Vuoi scoprire come seguire l’evento e conoscere tutti i dettagli? Continua a leggere e lasciati trascinare dalla musica e dall’energia di questa straordinaria festa.

Il concerto si terrà al Foro Italico della città siciliana ed è il più grande evento gratuito di musica live in Italia, insieme a quello di Milano.

27 GIUGNO 2025; Concerto di Radio Italia, individuato lo spazio per i disabili: come prenotare i posti; La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2025 a Palermo: l’ordine dei cantanti e gli orari.

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2025 a Palermo: l’ordine dei cantanti e gli orari - Questa sera 27 giugno 2025 al Foro Italico di Palermo si terrà la seconda serata del Concerto di Radio Italia che vedrà in scaletta artisti come Annalisa ... Segnala fanpage.it

Scaletta Radio Italia Live 2025 a Palermo: cast, conduttori e cantanti protagonisti - Radio Italia Live 2025 arriva a Palermo con un mega concerto in programma al Foro Italico: tutti i cantanti e il cast e dove seguirlo in tv! superguidatv.it scrive