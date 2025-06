Raddoppio ferroviario a Curno | i lavori avanzano si modifica la viabilità

Il raddoppio ferroviario a Curno sta prendendo forma concreta, migliorando la mobilità e gli spostamenti quotidiani. I lavori avanzano con passo deciso lungo via Fermi, segnando un importante passo avanti per l’ammodernamento della tratta Bergamo-Ponte San Pietro. Questa opera strategica non solo potenzierà il trasporto pubblico, ma cambierà anche il volto della viabilità locale. Restate con noi per scoprire tutte le novità e gli aggiornamenti sul cantiere!

IL CANTIERE. I lavori per il raddoppio ferroviario a Curno entrano nel vivo, o almeno in via Fermi. Sono state comunicate giovedì 26 giugno da Rfi le tappe del cantiere per la costruzione del doppio binario sulla tratta Bergamo-Ponte San Pietro nella zona est del paese. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Raddoppio ferroviario a Curno: i lavori avanzano, si modifica la viabilità

