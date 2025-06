Raccordo Siena-Firenze | auto in fiamme a Impruneta Traffico in tilt

Un incidente improvviso si è verificato sul raccordo Siena-Firenze all’Impruneta, dove un’auto in fiamme ha causato il caos totale. La situazione ha provocato pesanti rallentamenti e blocchi anche nella carreggiata opposta, in direzione Firenze. La circolazione è in tilt, mettendo in difficoltà migliaia di automobilisti. Rimanete aggiornati per le ultime notizie e alternative di percorso, perché questa emergenza potrebbe durare ancora a lungo.

Rallentamenti si registrano anche nella carreggiata opposta, in direzione Firenze

Incidenti in Fi-Pi-Li e sul raccordo Firenze-Siena: traffico bloccato e lunghe code in direzione mare - Mattinata da incubo sulle strade toscane! Oggi, 1 giugno 2025, la Fi-Pi-Li e il raccordo Firenze-Siena sono paralizzati da incidenti e traffico intenso, rendendo il viaggio verso il mare un vero e proprio calvario.

