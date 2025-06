Raccontata dai pazienti la campagna Chronstorie per sensibilizzare il pubblico sulla malattia di Chron allo spazio Cairoli

Scoppiettante e coinvolgente, la campagna “Crohnostorie” porta in prima linea le voci autentiche dei pazienti con Malattia di Crohn. Attraverso testimonianze dirette e un’installazione suggestiva allo Spazio Cairoli di Milano, si mira a sensibilizzare il pubblico su questa sfida quotidiana. Un progetto che fa luce sulle difficoltà invisibili e invita a un dialogo aperto: perché conoscere è il primo passo verso una maggiore empatia e supporto.

M ilano, 25 giu. (askanews) – Portare allo scoperto il vissuto dei pazienti con Malattia di Crohn per sensibilizzare il pubblico su questa patologia. Sono questi gli obiettivi della campagna “Crohnostorie. Storie di chi affronta la malattia di Crohn ogni giorno”, ideata da AbbVie in collaborazione con Amici Italia Ets e Ig-Ibd. La campagna, lanciata in un evento allo Spazio Cairoli di Milano, è incentrata su una installazione di grande impatto comunicativo. Leggi anche › Malattie genetiche rare: cos’è il disordine da deficit di CDKL5 Così Caterina Golotta, Direttore Medico di Abbvie Italia: “La campagna Crohnostorie è supportata da AbbVie in partnership con le associazioni dei pazienti e la comunità scientifica e vuole dare voce alle persone che soffrono di Malattia di Crohn, in modo che possano condividere l’impatto che la malattia ha nella loro vita quotidiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Raccontata dai pazienti, la campagna Chronstorie per sensibilizzare il pubblico sulla malattia di Chron, allo spazio Cairoli.

