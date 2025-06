Raccolta differenziata Ascoli e Fermo ultime Ma sono tra le prime per quintali di rifiuti prodotti

La sfida della raccolta differenziata in Ascoli e Fermo si fa sempre più cruciale: nonostante siano tra i primi per quintali di rifiuti prodotti, il raggiungimento del 65% di recupero rimane un obiettivo fondamentale. Con la Regione che monitora costantemente i risultati, Fermo si colloca quartultima nella classifica provinciale, con una media del 70,9%. È ora di spingere oltre, per migliorare le performance e tutelare il nostro ambiente.

È la sfida delle sfide quella della raccolta differenziata, tutti i comuni sono chiamati almeno a raggiungere la quota del 65 per cento di rifiuti recuperati, pena il pagamento dell’ eco tassa. Ecco allora che la Regione fotografa periodicamente la situazione. Il report delle Marche vede Fermo quartultima a livello provinciale tra tutti i comuni della regione, con una percentuale media del 70,9 per cento, contro il 74 di Macerata e Pesaro, il 72 di Ancona, peggio solo Ascoli con il 68 per cento, ma in ripresa. Altissima invece la prestazione sulla quantità pro capite di rifiuti prodotti, 456 chili, la media marchigiana è 512 Ascoli supera i 558 chili, Macerata 510, Ancona 487. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Raccolta differenziata, Ascoli e Fermo ultime. Ma sono tra le prime per quintali di rifiuti prodotti

