Quinto furto in un bar di Montecorvino lo sfogo del titolare sui social

quinto furto in un bar di Montecorvino Rovella, accendendo l'attenzione sui crescenti episodi di criminalità nel territorio. Il titolare, sconfortato e arrabbiato, ha condiviso il suo dramma sui social, chiedendo maggiore sicurezza e solidarietà. "Non possiamo tollerare questa escalation," ha scritto. La comunità si mobilita per trovare soluzioni e garantire un futuro più tranquillo a tutte le attività locali.

Ladri scatenati nel nostro territorio: ad essere preso di mira, un bar di Montecorvino Rovella in via Giffoni, l’altra notte. Ignoti, si sono introdotti nell'esercizio commerciale tentando di rubare l’incasso, per poi andar via con un magro bottino. Lo sfogo A denunciare il fatto, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: montecorvino - sfogo - quinto - furto

Furto in un'azienda agricola di Montecorvino Pugliano, ladri arrestati - Il Mattino - Mettono a segno un furto in un'azienda agricola di Montecorvino Pugliano e vengono arrestati dai carabinieri L'episodio è accaduto alle 5 della scorsa notte a San Vito, frazione di ... Riporta ilmattino.it

Montecorvino Pugliano, maxi furto di computer nella scuola a Bivio Pratole - MSN - I ladri dopo aver forzato le porte dell'edificio scolastico sono entrati nel laboratorio informatico ed hanno ... Secondo msn.com