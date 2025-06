Quell’orrida gerarchia tra le vittime di guerra

In un mondo ormai troppo segnato da conflitti, l’orrida gerarchia delle vittime di guerra ci ricorda quanto sia urgente e necessario riconsiderare la nostra umanità. L’asimmetria tra le sofferenze, che si amplia giorno dopo giorno, rende insopportabile il prezzo di questi orrori senza fine. È tempo di agire, di alzare la voce e di chiedere un mondo in cui ogni vita conta, senza distinzioni o gerarchie.

L’asimmetria tra le vittime dei confitti in corso sta diventando sempre più insopportabile, aumentando, se possibile, l’insopportabilità di massacri che sembrano non avere fine.. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Quell’orrida gerarchia tra le vittime di guerra

In questa notizia si parla di: vittime - quell - orrida - gerarchia

Quell’orrida gerarchia tra le vittime di guerra Vai su X

Quell’orrida gerarchia tra le vittime di guerra; Le buche di Keynes.

Trump: "Israele e Iran non sanno cosa ca**o stanno facendo" - L’asimmetria tra le vittime dei confitti in corso sta diventando sempre più insopportabile, aumentando, se possibile, l’insopportabilità di massacri che sembrano non avere fine. Lo riporta lastampa.it