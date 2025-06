Quella laguna blu che doveva essere costruita in 100 giorni ma che dopo 730 non è ancora finita

Due anni fa, l’entusiasmo aveva portato la promessa di una laguna blu tra giochi d’acqua e solarium, pensata per rendere indimenticabile l’estate dei monzesi. Tuttavia, a due anni dall’annuncio, i lavori sono ancora in corso, trasformando quella promessa in un'aspettativa irta di ritardi e incompiutezze. La domanda che si fanno tanti è: questa meraviglia diventerà mai realtà? La risposta, incoraggiando speranza e pazienza, potrebbe ancora essere tra le nostre mani.

Due anni fa l'annuncio della realizzazione di quell'angolo di laguna blu tra giochi d'acqua e solarium che avrebbe allietato l'estate dei monzesi che rimangono in città. Ma a due anni dalla notizia dell'avvio dei lavori – che nell'estate del 2023 aveva portato alla chiusura della piscina per.

