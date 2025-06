Quella cerimonia spettacolare divenne il varco da cui avviare la marcia verso Ovest

In un gioco di strategie e opportunità, quella cerimonia spettacolare si trasformò nel trampolino di lancio per la Cina verso l’ovest. Un’occasione imperdibile, sfruttata sapientemente: tra Olimpiadi come palcoscenico internazionale, crisi finanziarie globali e una profonda transizione interna, il paese asiatico ha tracciato la sua strada verso il predominio globale, dando inizio a una nuova era di potere e influenze.

La Cina sfruttò un perfetto allineamento di eventi: il palcoscenico olimpico per legittimarsi agli occhi del mondo, la crisi finanziaria occidentale per guadagnare terreno strategico, e la propria transizione interna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quella cerimonia spettacolare divenne il varco da cui avviare la marcia verso Ovest

In questa notizia si parla di: cerimonia - spettacolare - divenne - varco

Quella cerimonia spettacolare divenne il varco da cui avviare la marcia verso Ovest.

Quella cerimonia spettacolare divenne il varco da cui avviare la marcia verso Ovest - La Cina sfruttò un perfetto allineamento di eventi: il palcoscenico olimpico per legittimarsi agli occhi del mondo, la crisi finanziaria occidentale per guadagnare terreno strategico, e la propria tra ... Scrive ilgiornale.it