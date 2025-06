Quel messaggio truffa che arriva dall' Asl e che potrebbe costare caro

Attenzione, cittadini! L’Ats Brianza mette in guardia: alcuni utenti stanno ricevendo SMS fraudolenti che sembrano provenire dagli uffici dell’Asl di Monza e della Brianza. Questi messaggi truffaldini potrebbero costarvi caro, ingannandovi con richieste di dati personali o pagamenti falsi. Restate vigili e informati: conoscere i rischi è il primo passo per proteggersi. La sicurezza dei vostri dati è una priorità!

L'Ats Brianza mette in allerta i suoi utenti. Attenzione a quello strano messaggio che vi arriva sul cellulare (tramite SMS) e che rimanda agli uffici dell'Asl (oggi Ats) di Monza e della Brianza. "Alcuni utenti stanno ricevendo SMS fraudolenti che sembrano provenire dagli uffici dell'Asl

