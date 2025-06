Quattro aree allagabili a difesa di Faenza | Lamone e Marzeno sono una priorità

Il futuro di Faenza, Lamone e Marzeno si costruisce oggi con azioni concrete e visibili. Quattro aree strategiche sono state identificate per essere allagate a difesa delle comunità, una priorità assoluta per proteggere abitazioni, aziende e patrimoni culturali. Il 25 giugno, in un evento che ha riunito istituzioni e cittadini, si è dato il via a un cammino condiviso verso una sicurezza duratura. È l’inizio di un impegno che cambierà il nostro territorio.

Il giorno 1 del cammino intrapreso da Faenza in direzione di un nuovo futuro scocca poco dopo le 21 del 25 giugno, quando la sottosegretaria alla presidenza dell'Emilia Romagna Manuela Rontini prende parola sul palco dell'Arena Borghesi per presentare alla città il progetto di messa in sicurezza messo a punto dalla Regione in collaborazione con l'Autorità di bacino del Po. Al suo fianco ci sono, fra gli altri, il presidente Michele de Pascale, il sindaco Massimo Isola, l'ingegnere idraulico Armando Brath. Qui Faenza, per prima in Emilia Romagna, entra in un nuovo capitolo della sua storia, quello di una crisi climatica con cui occorrerà convivere, al prezzo di cambiamenti epocali quali quelli che scorrono sulle mappe proiettate sullo schermo.

