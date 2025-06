Quasi 100mila euro di sanzioni ad 8 imbrenditori teramani

Un’operazione senza precedenti ha portato al sequestro di quasi 100mila euro di sanzioni e alla chiusura di tre imprese a Teramo, rivelando gravi irregolarità nel rispetto delle normative sul lavoro. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno scoperto tre lavoratori in nero e sanzionato pesantemente gli imbrenditori coinvolti. Un intervento che sottolinea l’importanza di legalità e trasparenza nel tessuto economico locale, perché il rispetto delle regole tutela tutti.

Teramo - I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro arrestano gravi irregolarità: chiuse 3 imprese, scoperti 3 lavoratori in nero, elevate pesanti sanzioni amministrative. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo, in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro e i reparti territoriali, hanno condotto un'operazione straordinaria di controllo su attività commerciali, tra cui bar, ristoranti, minimarket etnici, autolavaggi e opifici tessili, rilevando numerose violazioni sia sotto il profilo occupazionale che di sicurezza. Durante l'ispezione di 10 esercizi, tutti risultati irregolari, sono stati controllati oltre 25 lavoratori e individuati 3 impiegati "in nero".

