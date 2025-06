quarto grado i casi del 27 giugno 2025

Stasera, su Rete 4 alle 21:30, torna Quarto Grado per esplorare i misteri più intriganti del 27 giugno 2025. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, si approfondiranno due casi che hanno sconvolto l’Italia: Garlasco e Trieste. Dalla cucina di Chiara Poggi ai dettagli nascosti nei più recenti sviluppi, questa puntata promette di svelare verità dimenticate e nuovi colpi di scena. Non perdere l’appuntamento con il mistero e l’investigazione.

Torna questa sera, venerdì 27 giugno, l’appuntamento con Quarto Grado, in onda in prima serata su Rete 4. Alla conduzione, come sempre, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che analizzeranno i nuovi sviluppi di due casi: Garlasco e Trieste. Caso Garlasco. In apertura di puntata, ampio spazio sarà dedicato all’omicidio di Chiara Poggi. La nuova inchiesta si concentra sulla cucina della villetta di via Pascoli, a Garlasco, dove la giovane è stata uccisa. Gli inquirenti cercano di capire se, la mattina dell’omicidio, Chiara fosse sola in casa. Caso Resinovich. L’attenzione poi si sposterà sul caso di Liliana Resinovich. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it